Fenerbahçe’de kaleci krizi

Fenerbahçe'nin kupada Karacabey Belediye karşısında tur atlamasına rağmen sergilediği futbol eleştirilere neden olurken kaleci Altay Bayındır'ın kırmızı kart görmesi ise sıkıntıları artırdı. Ligde yarın G.Antep FK'ye konuk olacak Kanarya'da sakatlığı süren ve önceki gece kadroda olmayan Harun Tekin'in maça yetişip yetişmeyeceği netlik kazanmadı. Bu nedenle mücadelede kupada olduğu gibi Oytun Özdoğan'ın görev alması bekleniyor. 22 yaşındaki file bekçisinin tecrübesinin olmaması teknik heyeti endişeye sevk ediyor.

36 DAKİKA SÜRE ALDI

Oytun bu sezon İstanbulspor ve Karagümrük ile oynadığı hazırlık maçlarında toplam 36 dakika sahada kalmıştı. Geçen hafta sahasında Malatyaspor'a 3-0'lık sonuçla mağlup olan F.Bahçe yarınki sınavı çıkış maçı olarak görürken savunmada yaşanan sorunlara kaleci probleminin de eklenmesiyle bu hafta nasıl bir görüntünün ortaya çıkacağı da şimdiALTAY den merak konusu oldu.