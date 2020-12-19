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çıkış arıyor

Kanarya, bugün deplasmanda saat 19.00’da Güneydoğu ekibi önünde 8 önemli eksikle galip gelmek istiyor.

Fenerbahçe çıkış arıyor
Giriş Tarihi: 19.12.2020

Süper Lig'de son haftalarda bekleneni veremeyen Fenerbahçe, bugün deplasmanda G.Antep FK'ya konuk oluyor. Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadeleyi beINSports1 canlı olarak ekranlara getirecek. Ligde oynadığı son üç maçtan 2 yenilgi alan Kanarya, evinde 12 maçtır kaybetmeyen Antep ekibini yenerek zirve için yeniden çıkışa geçmek istiyor.

ALTAY YOK, KALE OYTUN'UN
Sarı-lacivertli ekipte kritik maç öncesi eksiklerin çokluğu göz çarpıyor. F.Bahçe'de sakatlıkları bulunan Jose Sosa, Samatta, Lemos, Tolga, Valencia ve Perotti'nin yanı sıra kupada Karacabey Bld maçında kırmızı kart gören kaleci Altay, Antep'e götürülmeyecek. Fener'de yedek kaleci Harun Tekin'in de sakat olması nedeniyle bugün kaleyi üçüncü eldiven Oytun devralacak.

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