Fener’e Antep şoku

Süper Lig'de geçen hafta Yeni Malatyaspor'a yenilen Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'ya da çarpıldı: 3-1. Kanarya bu sonuçla dış sahadaki ilk yenilgisini aldı. 9. dakikada Güray'ın kullandığı serbest vuruşta üst direkten sekip Gustavo'dan dönen topu Vetrih tamamlayarak ev sahibi ekibi öne geçirdi: 1-0. 15'te Pelkas'ın pasında topla buluşan Ferdi'nin yerden çektiği şutu farklı şekilde dışarı çıktı. 24'te Sangare'nin ortasında kale önünde topa dokunan Pelkas, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru eşitledi: 1-1. 35'te Pelkas'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutu Günay son anda kornere çeldi. 38'de Djilobodji'nin ceza sahası içerisinde kafayla indirdiği top Tisserand'ın eline çarptı, hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. 39'da penaltıda Maxim kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi: 2-1

KANARYA KARŞILIK VEREMEDİ

56'da Çok adamla etkili gelen Fenerbahçe'de Nazım sağdan ortaladı, Cisse'nin kafa vuruşunda top yandan auta çıktı. 59'da Gustavo'nun savunma arkasına kaldırdığı topu Novak içeri çevirdi, Cisse'nin kale ağzından yaptığı kafa vuruşunda top direkten döndü. 61'de Pelkas uzaklardan etkili vurdu, kaleci Günay üzerine gelen topu iki hamlede kontrol etti. 63'te sağ kanattan gelen ortada Ozan'ın kafayla indirdiği topu Mert Hakan bıraktı, kale alanının hemen önünde Pelkas ağlara yolladı ancak Yunan oyuncu için bayrak havadaydı. 68'de Olkowski önünü açtı ve sert bir vuruş yaptı, top direğin yanından auta çıktı.90+5'te Kenan Özer serbest vuruşta barajın yanında köşeye doğru nefis bir vuruş yaptı, kaleci Oytun'un yetişemediği top ağlarla buluştu: 3-1. Karşılaşma 3-1 sona erdi.

F.BAHÇE'DE 5 SAKAT

Fenerbahçe, zorlu deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Tolga Ciğerci, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti, kadroda yer almadı. Kanarya geniş kadrosuna rağmen özellikle gol yollarında eksik isimlerini aradı.

EROL BULUT'TAN TAKIMA AYAR

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ligde son oynadıkları Malatyaspor maçına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı. Bulut, Ziraat Türkiye Kupası'nda Karacabey Belediyespor'a karşı kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Altay Bayındır'ın yerine kalede Oytun Özdoğan'ı oynattı. Serdar Aziz'i, Sadık Çiftpınar'ın yerine yeniden ilk 11'e dahil eden Bulut, sağ bekte Gökhan Gönül'ün yerine Nazım Sangare'yi sol bekte de Caner Erkin'in yerine Filip Novak'a şans tanıdı.



SUMUDİCA'DAN ZORUNLU DEĞİŞİM

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, son oynadıkları lig maçına göre ilk 11'de bir değişikliğe gitti. Geçen hafta oynanan Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de yer alan Kenan Özer'in yerine Dicko görev yaptı. Medipol Başakşehir karşılaşmasında sakatlanarak oyunu yarıda bırakan Kana Bıyık, yapılan tedavisinin ardından Fenerbahçe maçına yetiştirildi ve ilk 11'de yerini aldı. Junior Moras'in sakatlığı nedeniyle bu maçta da kadroda bulunmadığı kırmızı- siyahlı ekip, teknik direktörüne de Fenerbahçe maçında kavuştu.