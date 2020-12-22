Bulut’un kader haftası

Süper Lig'de üst üste aldığı kötü sonuçlarla dikkat çeken F.Bahçe'de geleceği tartışılan teknik direktör Erol Bulut'un kaderi yarın netleşecek. Ligde yarın sahasında Başakşehir'i ağırlayacak sarı-lacivertlilerin bir mağlubiyet daha yaşaması halinde 45 yaşındaki çalıştırıcı ile yolların ayrılması sürpriz sayılmayacak. Sahasında oynadığı son üç randevuda puan yüzü göremeyen Kanarya'da tüm hesapların bu maça göre yapıldığı kaydedildi. F.Bahçe'nin hafta sonunu (Bay) geçecek olması sebebiyle mağlubiyet durumunda yeni bir hamlede bulunulacağı konuşulurken beraberlik halinde ise nasıl bir karar alınacağı merak konusu oldu.

FAVRE İLK SIRADA

Son 4 maçında sadece 4 gol atabilen ve 10 gol yiyen ekipte sadece teknik heyet ile ilgili değil takım konusunda da radikal kararların alınabileceği konuşulurken yönetimin listesinde B.Dortmund'tan ayrılan Lucien Favre olduğu öğrenildi. Kariyerinde İsviçre lig şampiyonluğu, İsviçre lig kupası şampiyonluğu ve Almanya Süper Kupası şampiyonluğu bulunan 61 yaşındaki teknik adamın dışında Emre Belözoğlu formülünün de masada olduğu gelen haberler arasında.



DENGELER DEĞİŞECEK

F.BAHÇE'NİN yarınki sınavı kötü bir sonuçla tamamlaması halinde takım ile ilgili planlar da yapılacak. Özel büyük umutlarla transfer edilen yabancı oyuncuların dikkatinin çekileceği iddia edilirken bazı isimlerin şimdiden devre arasında yollanmasına ise kesin gözle bakılıyor. Özellikle savunma hattında değişim hedefleyen ekibin Lemos'u gönderip Zanka'yı yeniden takıma kazandırma fikrini gündemde tuttuğu konuşuluyor. Perotti'nin yaşadığı sakatlık daha uzun süre sahalardan uzak kalmasına neden olabilecek gibiyse sözleşmesi yapılan anlaşmaya bağlı olarak feshedilecek. Thiam'ın Kasımpaşa'ya, Ademi'nin de Basel'e geri dönmesine izin verileceği iddialar arasında.