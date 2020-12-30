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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe’de operasyon

F.Bahçe’de operasyon

İstanbul ekibinin , ve Lemos’un yanı sıra ’dan kiraladığı Samatta ile de yollarını ayıracağı belirtildi.

F.Bahçe’de operasyon

30.12.2020

FENERBAHÇE yönetimi ara transfer dönemi öncesinde kadroda revizyona hazırlanıyor. Takımdaki yabancı kontenjanı teknik heyet ve yönetimi düşündürürken İstanbul ekibinin Nabil Dirar'la birlikte beklentilerin uzağında kalan Kemal Ademi, Lemos ve Samatta ile de yollarını ayıracağı belirtildi. Bir süredir kadro dışı kalan Faslı yıldız Dirar'ın 2008-2012 yılları arasında formasını giydiği Club Brugge ile prensip anlaşmasına vardığı açıklandı. Ancak Belçika ekibi, 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki oyuncuyu bonservis bedeli ödemek istemiyor. Yönetimin Kemal Ademi ve Lemos için de teklif beklediği gelen haberler arasında. F.Bahçe'nin sezon başında İngiliz temsilcisi Aston Villa'dan satın alma opsiyonu ile kiraladığı golcü oyuncu Samatta ile de vedalaşacağı ifade edildi. Ligin geri kalan bölümünde beklenen katkıyı sağlayamayan Tanzanyalı futbolcuya teşekkür edilecek.

OZAN TUFAN PCR TESTİNDEN GEÇECEK
BU arada Başakşehir maçı öncesinde PCR testi pozitif çıkan Ozan Tufan bugün teste girecek. Yıldız futbolcunun bu testte sonucu negatif çıkarsa yarından itibaren takımla çalışmalara başlayabilecek. 10 gündür takımdan uzak olan yıldız futbolcu Ozan Tufan fiziksel olarak hazır görülürse Kasımpaşa maç kadrosuna dahil edilecek.

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