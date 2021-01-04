Fenerbahçe 3 puan istiyor

Süper Lig'in 16. haftasında şampiyonluk adayı Fenerbahçe, bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Halis Özkahya düdük çalacak. Mücadeleyi beINSports1 canlı olarak ekranlara getirecek. Ligde iki maç üst üste kaybettikten sonra geçen hafta Başakşehir'i yenerek moral bulan sarı-lacivertliler zorlu deplasmanda kazanıp moral bulmak istiyor.

TOLGA BUGÜN OYNAMAYACAK

Fenerbahçe'de Tolga, Kasımpaşa hazırlıklarında sakatlandı. Sol alt adalesinde 2'nci derece yırtık tespit edilen Tolga Ciğerci, forma giyemeyecek. Korona virüse yakalanan Ozan ve Gustavo'nun karantina süreleri doldu ve takıma katıldılar. Hafif ağrıları bulunan Ferdi Kadıoğlu ise dün takıma dahil oldu. Kasımpaşa'da ise sakat olan Jeanvier, Tarkan, Hajradinovic ve Gilbert ile kart cezalısı Aytaç forma giyemeyecek.