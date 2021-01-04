Kasımpaşa Fenerbahçe CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 16. haftasında sürüyor. 16. hafta maçında Kasımpaşa ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek.

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı 4 Aralık Pazartesi saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Tirpan, Brecka, Haddadi, Doğucan, Sadiku, Yusuf, Carius, Anıl, Hodzic

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Gustavo, Sadık, Ozan, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Sinan, Thiam