Beykan Şimşek imzalayacak

GÖZTEPE, ara transfer döneminde ilk imzayı TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor'da forma giyen 25 yaşındaki futbolcu Beykan Şimşek'e attıracak. Geçtiğimiz hafta 25 yaşındaki oyuncu ile her konuda anlaşma sağlayan Göz-Göz'ün bu hafta içinde Ankaraspor'la sözleşmesini fesheden futbolcuya 2.5 yıllık imza attırması bekleniyor. F.Bahçe altyapısında yetişen Beykan, Karabükspor, Adana Demirspor, Sivas, Altınordu ve Sakarya'da forma giydi.