  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Alanyaspor CANLI ANLATIM

- CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 17. haftasında sahasında ligin en formda takımlarından 'u konuk edecek. Her iki takım da zirveden kopmamak adına galibiyet arayacak ve 3 puan zirve yarışı için oldukça önemli.

Fenerbahçe - Alanyaspor CANLI ANLATIM

07.01.2021, 18:38

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Alanyaspor maçı 7 Ocak Perşembe günü saat 19:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Caner, Sadık, Tisserand, Nazım, Gustavo, Ozan, Sinan, Valencia, Pelkas, Thiam

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe - Alanyaspor CANLI ANLATIM haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.