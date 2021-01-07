Fenerbahçe - Alanyaspor CANLI ANLATIM

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Alanyaspor maçı 7 Ocak Perşembe günü saat 19:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ
Fenerbahçe: Altay, Caner, Sadık, Tisserand, Nazım, Gustavo, Ozan, Sinan, Valencia, Pelkas, Thiam
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro
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