Mesut Fenerbahçe'de

Yıldız oyuncu hem Fenerbahçeli olması hem de yoğun ısrarlar nedeniyle sarı-lacivertlilerin teklifini kabul etti. MLS ekibi DC United'ın özellikle yüksek bir ücret, kulüpten hisse ve pilot takım kurma yetkisi önerdiği Özil, Fenerbahçe taraftarının önünde oynama hayali nedeniyle rotasını İstanbul'a çevirdi.

MAAŞINI ARSENAL ÖDEYECEK

Özil'in, ligin ikinci yarısındaki maaşını İngiliz kulübü Arsenal ödeyecek. Yeni sezonla birlikte 2.5 milyon Euro imza parası alacak olan Özil yıllık ise 5 milyon Euro kazanacak. Yıldız futbolcunun transferinde ise en önemli katkıyı ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sağladığı bildirildi.



SPONSOR İLE ÇÖZÜLECEK

HARCAMA limitlerini bu transferle aşmamak isteyen Fenerbahçe, Mesut Özil transferi için sponsor formülüne başvurdu. Bir firmayla anlaşma aşamasında olan Fenerbahçe formasını bu kuruluşa ürettirip, Mesut transferi için sponsor desteği alacak. Bu anlaşmanın sonucunda Özil'in Fenerbahçe'ye 3.5 yıllık imza atması bekleniyor. Bu arada Mesut Özil'in sosyal medyada yaptığı "istanbul" fotoğrafı paylaşımı sonrası taraftarlar da paylaşım üstüne paylaşımda bulundular.



AVRUPA'DA MANŞET OLDU

İngiltere, İsviçre, Almanya, Hollanda, Avusturya basını Mesut Özil'in F.Bahçe'ye transferini manşetlere taşıdı. Sosyal medyada çarpıcı transfer haberi "Mesut Özil, Fenerbahçe'de", "Mesut, Londra'ya veda ediyor", ve "Türk lokumu gibi transfer" gibi manşetlerle duyuruldu. Bu arada eşi Amine Gülşe ile İstanbul Kısıklı'da büyük bir arazide yaptırdığı villada kalacak olan Mesut Özil'in evin her ayrıntısıyla da kendisi ilgilendiği bildirildi. Cimnastik salonu ve tenis kortu da bulunan evinde yaşayacak Mesut Özil, villadaki son çalışmalar bitene kadar farklı adreste kalacak.