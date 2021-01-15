F.Bahçe turladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. 14'te Kasımpaşa etkili geldi. Hadergjonaj'ın pasında Hodzic çok kötü vurdu. 16'da Yusuf'un serbest atışında Hodzic'in kafa vuruşu az farkla auta çıktı. 25'te Mert Hakan vurdu, kaleci Ertuğrul çıkardı. 45'te Aytaç kaleyi yokladı sonuç gelmedi, devre golsüz kapandı. 46'da Yusuf sert vurdu kaleci Harun kornere tokatladı. 51'de Caner'in serbest atışında Samatta kafayı dokundu: 1-0. 71'de Anıl, 86'da Alan'ın şutlarından sonuç gelmedi. 90'da rakibine tekme atan Mert Hakan kırmızı kart gördü, maç 1-0 sona erdi.
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