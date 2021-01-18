Fener Mesut’a kavuştu

F.Bahçe'nin Arsenal'den 3.5 yıllığına renklerine bağladığı yeni yıldızı Mesut Özil dün geceyarısı İstanbul'a geldi. Taraftarların uzun bir süredir rüyalarını süsleyen yıldız oyuncunun gelişi camiada büyük mutluluk yarattı. Sarı-lacivertliler yıldız ismin transferini KAP'a bildirdi. Öte yandan Mesut dün katıldığı canlı yayında "Fenerbahçe'me geldiğim için çok mutluyum" dedi. 32 yaşındaki futbolcunun maç başı ve primler hariç senelik 4 milyon Euro kazanacağı öğrenilirken yönetim bu hafta içerisinde görkemli bir imza töreni yapacak.

TRİBÜNDEN MAÇI İZLEYECEK

Bugün teknik direktör Erol Bulut ve yeni takım arkadaşları ile bir araya gelecek oyuncunun kulüp tesislerini gezeceği kaydedildi. Tecrübeli oyuncu daha sonra ise sarı-lacivertlilerin bugün Ülker stadı'nda saat 19.00'da Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmayı tribünden takip edeceği bildirildi.



MESUT İSTANBUL'DA

Fenerbahçe dün dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'e kavuştu. Fenerbahçe Kulübü, transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Mesut Özil'in İstanbul'a doğru yola çıktığını dün bu sözlerle duyurmuştu: "Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil'i İstanbul'a getiriyor." Açıklama ile birlikte paylaşılan ilk fotoğrafta, Mesut Özil, kendisini İstanbul'a getiren özel uçağın önünde yer alırken, ikinci fotoğrafta boynunda Fenerbahçe atkısı bulunan tecrübeli futbolcu, eşi ve çocuğuyla birlikte poz verdi. Mesut Özil de Twitter hesabından uçağın içinden eşinin ve çocuğunun da yer aldığı bir fotoğraf paylaşmıştı.



SPONSORLAR SIRAYA GİRDİ

F.Bahçe'nin Mesut Özil transferi sonrası sponsorlar sıraya girdi. Uzakdoğu'da ve Arap ülkelerinde sevilen futbolculardan biri olan Mesut'un sponsorluk ve lisanslı ürünlerin satışı konusunda sarı-lacivertlilere ekstra gelir sağlaması bekleniyor. Birçok sponsorun da şimdiden Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı öğrenildi.



67 NUMARAYI GİYECEK

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'in sarı-lacivertlilerdeki forma numarası da belli oldu. Dün sosyal medyadan paylaşım yapan oyuncu memleketi Zonguldak'ın plakası olan 67 numarayı giyecek.



PEROTTİ'YE OPERASYON

Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden Diego Perotti'nin ameliyat edilmesine karar verildi. Arjantinli yıldız bu sabah saat 09.00'da Finlandiya'ya gidecek.