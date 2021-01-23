Fenerbahçe’den çifte bomba

Transferin flaş ekibi Fenerbahçe, dün iki yıldız oyuncuyla temasa geçti. Sarı-lacivertliler öncelikle Osayi-Samuel transferinin devre arasında gerçekleşmesi için İngiliz ekiplerinden QPR ile anlaşma sağladı. Daha önce gelecek sezon takıma katılacağı öne sürülen kanat oyuncusunun böylelikle ikinci yarıda forma giyebileceği öne sürüldü. Kanarya bununla da kalmadı ve gelecek sezona yönelik forvet takviyesi için de girişimlere başladı. Gelecek sezonun kadrosunu şimdiden planlayan sarı-lacivertliler, Porto ile sezon sonu mukavelesi bitecek olan Marega'yı gündemine aldı. Porto'nun yeni sezonda mukavele yenilemeyi düşünmediği golcü oyuncununun şartlarını sorgulayan yönetim bu transfer için temaslarını önümüzdeki günlerde hızlandıracak. Ligde bu sezon 14 maçta görev alan, 6 gol, 2 de asist kaydeden Marega, Devler- Ligi'nde 5 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı.



ÖZİL İÇİN MÜTHİŞ TÖREN

FENERBAHÇE, dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'e yarın imza attırmaya hazırlanıyor. İngiltere'den geldiği için pandemi kısıtlamaları çerçevesinde girdiği karantina yarın sona erecek olan Özil, sarı-lacivertlilere resmi imzayı atacak. Sarı-lacivertliler Mesut Özil için müthiş bir tören düzenleyecek. Gurbetçi oyuncu helikopterle stada inecek. Ayrıca 32 yaşındaki oyuncunun kariyerinden kesitlerin yer aldığı video gösterimi de yapılacak. Taraftarların alınmayacağı törende sosyal medyada farklı dillerde paylaşımlar olması beklenirken, özellikle Fenerbahçe Kulübü ve Mesut Özil'in marka değerine dikkat çekilecek.