Fenerbahçe 3 - Kayserispor 0 I MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, her iki yarıda bulduğu gollerle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
Kanarya'ya üç puanı getiren golleri 20. dakikada Mame Thiam, 51. dakikada Mbwana Samatta ve 86. dakikada Papiss Cisse kaydetti.
Fenerbahçe bu sonuçla evinde üst üste 4. galibiyetini alırken, yenilmezlik serisini de 7 maça çıkardı.
Puanını 42'ye çıkaran Erol Bulut'un ekibi, lider Beşiktaş'ın 2 puan arkasında 2. sırada yer alırken, ateş hattındaki Kayseri ise 19 puanda kaldı
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