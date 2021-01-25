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Fenerbahçe 3 - Kayserispor 0 I MAÇ SONUCU

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, 21. haftada ağırladığı Kayserispor'u Thiam, Samatta ve Cisse'nin golleriyle 3-0 mağlup etti. Evinde üst üste 4. galibiyetini alan, yenilmezlik serisini ise 7 maça çıkaran sarı-lacivertliler, Beşitkaş'ın 2 puan arkasında haftayı ikinci sırada tamamladı.

25.01.2021, 18:41 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021, 20:54