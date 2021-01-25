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Fenerbahçe 3 - Kayserispor 0 I MAÇ SONUCU

'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, 21. haftada ağırladığı Kayserispor'u , Samatta ve Cisse'nin golleriyle 3-0 mağlup etti. Evinde üst üste 4. galibiyetini alan, yenilmezlik serisini ise 7 maça çıkaran sarı-lacivertliler, Beşitkaş'ın 2 puan arkasında haftayı ikinci sırada tamamladı.

Fenerbahçe 3 - Kayserispor 0 I MAÇ SONUCU

25.01.2021, 18:41 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021, 20:54

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, her iki yarıda bulduğu gollerle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Kanarya'ya üç puanı getiren golleri 20. dakikada Mame Thiam, 51. dakikada Mbwana Samatta ve 86. dakikada Papiss Cisse kaydetti.

Fenerbahçe bu sonuçla evinde üst üste 4. galibiyetini alırken, yenilmezlik serisini de 7 maça çıkardı.

Puanını 42'ye çıkaran Erol Bulut'un ekibi, lider Beşiktaş'ın 2 puan arkasında 2. sırada yer alırken, ateş hattındaki Kayseri ise 19 puanda kaldı

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