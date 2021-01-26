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Haberler Fenerbahçe Mesut yarın imzayı atıyor

Mesut yarın imzayı atıyor

’nin yeni yıldızı yarın 15.00’te basın karşısına geçecek. Kulüp başarılı oyuncuya bu sezon ödeme yapılmayacağını açıkladı.

Mesut yarın imzayı atıyor

26.1.2021

F.Bahçe'nin, İngiltere'nin Arsenal takımından transfer ettiği dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil için beklenen imza töreni yarın gerçekleşecek. Sarılacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki imza töreni saat 15.00'te başlayacak.

YILLIK 3 MİLYON EURO
Fenerbahçe kulübü takım ile birlikte idmanlara çıkan yıldız oyuncunun sarı-lacivertlilere maliyeti de açıklandı. Kanarya bu sezon için Mesut Özil'e maaş ödemeyecek. Sarı-lacivertli kulüpten yıldız oyuncu Mesut Özil transferine ilişkin KAP açıklaması ise şöyle: "Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Şirket, futbolcunun önceki kulübüne transfer bedeli ödemeyecek olup, sportif sonuçlarına bağlı olarak azami 1.750.000 Euro ödeyecektir. Şirket tarafından futbolcuya 2020-2021 futbol sezonu için herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacak olup; 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 3.000.000 Euro garanti ücret ve toplamda 550.000 Euro imza parası ödenecektir."

TRİBÜNDEN İZLEDİ
F.Bahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı. 32 yaşındaki oyuncu, Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasını tribünden takip etti.

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