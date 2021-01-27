Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil imzayı attı! Törene damga vuran anlar

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, resmi imzayı attı. İmza töreninde Mesut Özil, Ali Koç ve Emre Belözoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte merakla beklenen Mesut Özil'in imza töreninden özel görüntüler ve açıklamalar...

MESUT ÖZİL'İN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"Ne diyeceğimi bilmiyorum, çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Fenerbahçe için bir rüyaydı, benim için bir hayaldi. İki taraf için de muhteşem bir bağlantı olacak, çok mutluyum. Başkanımızın dediği gibi Fenerbahçe için bir hayaldi, benim için bir rüyaydı. İnanıyorum Fenerbahçe'ye. Burada olduğum için çok mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum."



SORU CEVAP KISMI

SENİ KİM FENERBAHÇELİ YAPTI?

Mesut Özil: Beni Fenerbahçeli yapan, aslında benim. Maçları izlerken biri Galatasaraylı, biri Beşiktaşlı oluyordu; ben Fenerbahçeliydim. Hep Fenerbahçeliydim, öyle de kalacağım.





FENERBAHÇE'DE ŞAMPİYONLUK YAŞAYACAĞINA İNANIYOR MU?

Mesut Özil: Şampiyonluk yaşayacağımıza tabii ki inanıyorum. Fenerbahçe, her zaman ligi kazanmak için oynuyor. İnşallah da bunu en kısa sürede başaracağız.



TÜRKİYE'YE GELDİN! ŞU ANDA NELER HİSSEDİYORSUN? BİR EVE GELME HİSSİ VAR MI SENDE?

Mesut Özil: Çok gurur verici. Sabırsızlıkla bekliyordum. İnşallah takım arkadaşlarımla antrenman yapıp, en kısa sürede sahada olacağım. Çok duyguluyum. Çocukluğumda her zaman hayal ettiğim bir şeydi. Hayırlısı olsun.





BUNDESLİGA'YA GERİ DÖNME HAYALİNİZ VAR MI?

Mesut Özil: Yok.



KEŞKE DEDİĞİN BİR ŞEY VAR MI?

Mesut Özil: Keşke daha erken olsaymış diyorum.



NE ZAMAN SAHADA GÖRECEĞİZ SENİ?

Mesut Özil: Tam zaman veremeyeceğim ama inşallah en kısa zamanda oynayacağım.



SANA EN ÇOK HEYECAN VEREN FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR KİMLER OLDU

Mesut Özil: En çok birlikte oynamak istediğim isimler Emre Belözğlu ve Alex.

Emre Belözoğlu: Ben de Mesut'la oynamayı çok isterdim.



ALMANYA MİLLİ TAKIMI'NA GERİ DÖNEM İHTİMALİN VAR MI?

Mesut Özil: Ben bir yola girmişken bir daha asla geri dönmem. Bir daha asla Alman Milli Takımı'nda oynamam. Kendilerine başarılar.

"Büyük kulüplerde oynadım ama Fenerbahçe benim için farklı. Hep Fenerbahçeliydim öyle de kalacak"