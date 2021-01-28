Koç’a yakışmadı

Fenerbahçe'nin Arsenal'den transfer ettiği ve 3,5 yıllık anlaşmaya vardığı Mesut Özil, törenle resmi sözleşmeyi imzaladı. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başkan Ali Koç'un da katıldığı törende Mesut Özil'in ailesi de yer aldı. Ancak başkan Ali Koç, basın toplantısına gölge düşüren ifadeler kullandı. Takvim Gazetesi Muhabiri Osman Cengiz, Mesut Özil'e Lille'de forma giyen Burak Yılmaz'ın kendisi hakkında yaptığı açıklamaları sordu. Bunun üzerine araya giren Ali Koç, "Bu mecra Fenerbahçe hakkında olumsuz haberler yapan bir mecra. Sorunun tonunda da o var. Burak Yılmaz ile ilgili görüşlere ben cevap verdim" diyerek Mesut'un yanıt vermesini engellemeye çalıştı. Koç'un tüm engelleme çabasına rağmen sözü alan Mesut Özil, "Burak kardeşimize gelirsek, ona başarılar diliyorum. İnşallah en güzel şekilde kendisini ve Türkiye'yi sahada temsil eder" dedi.

BURAK YILMAZ NE DEMİŞTİ?

Burak Yılmaz, Mesut Özil hakkındaki soruya "Mesut Özil'e başarılar dilerim ama benimle birlikte A Milli Takım forması altında mücadele etmiş arkadaşlarımla ilgili sorun varsa onları cevaplamak isterim" yanıtını vermişti.