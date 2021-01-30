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Haberler Fenerbahçe F. Bahçe'nin konuğu Çaykur Rizespor

F. Bahçe'nin konuğu

F. Bahçe'nin konuğu Çaykur Rizespor

30.1.2021

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında bugün Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Maç beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanacak. Sarılacivertlilerde sakatlıkları bulunan Tisserand, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu ve Sadık Çiftpınar, Çaykur Rizespor maçında takımını yalnız bırakacak. Bu oyuncuların yanı sıra henüz hazır olmayan yeni transfer dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil de kadroda yer almayacak. Fenerbahçe'de hafif sakatlığı bulunan Gökhan Gönül'ün durumuna ise maç saatinde karar verilecek.

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