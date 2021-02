F.Bahçe’ye müjde

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sevinci yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekibin deplasmanda Hatayspor'u 2-1 yendiği maçta takım arkadaşı Ozan Tufan ile çarpışan, ardından da rakibin darbesiyle yer kalarak dizinde ödem oluşan Brezilyalı orta saha oyuncusunun Galatasaray ile cumartesi oynanacak derbide forma giyeceği belirtildi. 33 yaşındaki futbolcunun antrenmanlardaki yerinini alacağı öğrenildi. Şuana kadar 20 karşılaşmada görev yapan Gustavo 1 gol kaydetti.

İRFAN CAN DERBİDE YOK

Bu arada Fenerbahçe'nin Başakşehir'den transfer ettiği İrfan Can Kahveci'nin sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçında yeni takımıyla sahaya çıkamayacak. Ligin 21. haftasında Başakşehir ile çıktığı Rizespor maçında sakatlanan ve sol arka adalesinde oluşan yırtık sebebiyle sahalardan yaklaşık 1 ay uzak kalacağı bildirilen İrfan Can Kahveci, dev randevuda sarı-lacivertli formayı giyemeyecek.



EROL BULUT ÇOK MUTLU

Hatayspor'u deplasmanda 2-1 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, üç puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Hatay karşısında takımını yorgun gördüğünü ama iyi mücadele ettiğini belirten Bulut, "65 saat önce oynadığımız bir maç var, uçuş yaptık, takımımız yoruldu. Orta sahadaki mücadeleleri, istediğimiz gibi kazanamadık. İkinci yarıda yakaladığımız net pozisyonlar var. kontra ataklardan, onları değerlendirmiş olsaydık bu kadar baskı yemezdik. Ama böyle maçları kazanmak önemli. Şimdi sıra Fenerbahçe'de" dedi.