Kadıköy’de derbi ateşi

Süper Lig'de bugün heyecan tavan yapacak ve şampiyonluk mücadelesi veren ezeli rakipler F.Bahçe ile G.Saray Kadıköy'de kritik bir 90 dakikaya çıkacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak, mücadelede hakem Cüneyt Çakır düdük çalarken karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen ekranlara gelecek. Ligde oynadığı son 9 karşılaşmada mağlubiyet yaşamayan ve 8 galibiyet ile 1 beraberlik elde eden 48 puanlı lider Fenerbahçe, bu maçı kazanarak rakibi ile puan farkını açmayı hedeflerken 45 puanlı G.Saray ise puanı eşitlemek için uğraş verecek. Geçen sezon Süper Lig'in 23. haftasında oynanan maçı 3-1 kazanan sarıkırmızılı takım, rakibini Kadıköy'de 20 yılı aşkın süre sonra mağlup etmeyi başarmıştı. 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 112 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 392 maçtan 146'sını kazandı, sarıkırmızılı ekip bu süre içinde 124 kez galip geldi. İki takım 122 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 536 gole, Galatasaray 488 golle karşılık verdi.



TERİM: 5 BULUT: 3

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, bugüne kadar 10 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda Terim'in 5-3 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut da ikinci kez derbide rakip olacak. Ligin ilk yarısındaki randevu 0-0 sona ermişti.



CÜNEYT ÇAKIR YÖNETECEK

FENERBAHÇE ile Galatasaray arasında oynanacak maçta FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır görevlendirildi. Cüneyt Çakır, 13. kez Galatasaray- Fenerbahçe derbisine çıkacak. Tecrübeli hakemin daha önce düdük çaldığı 12 maçta Fenerbahçe 6, Galatasaray ise 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 3 karşılaşma da berabere bitti. Fenerbahçe bu maçlarda 16 gol atarken, Galatasaraylı ise 9 kez sarı-lacivertli fileleri havalandırdı. Çakır, iki takım arasında düdük çaldığı maçlarda 12 kez kırmızı kartına başvururken, 68 kez de sarı kartını kullandı. FIFA kokartlı hakem, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 6'şar futbolcuyu kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Çakır ayrıca Galatasaraylı futbolculara 39, Fenerbahçeli oynuculara 29 sarı kart gösterdi.