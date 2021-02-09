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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Başakşehir CANLI İZLE

Fenerbahçe - Başakşehir CANLI İZLE

Fenerbahçe ile Başakşehir çeyrek final karşılaşmasında üst tura yükselmek için mücadele verecek. Haberimizden canlı olarak maçı takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe - Başakşehir CANLI İZLE

09.02.2021, 20:48 Güncelleme Tarihi: 09.02.2021, 20:48

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Rakiplerini bir bir eleyerek çeyrek finale yükselen son 8 takım kıyasıya rekabet edecek. Zorlu eşleşmelerin olduğu çeyrek finalin ilk karşılaşmasında Fenerbahçe ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

Tek maç üzerinden oynanacak olan karşılaşmada kazanan takım adını yarı finale yazdıracak. Fenerbahçe - Başakşehir eşleşmesinin galibi, Konyaspor - Beşiktaş eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇINDA İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Harun, Gökhan Gönül, Lemos, Attila, Caner, Ozan Tufan, Jose Sosa, Ferdi, Sinan, Thiam, Cisse

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Uğur, Ponck, Epureanu, Cemali, Azubuike, Ndayishimiye, Deniz Türüç, Berkay, Fernandes, Demba Ba

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