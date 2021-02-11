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Fenerbahçe’de işler karıştı

Ligde Galatasaray’a, kupada da Başakşehir’e yenilerek elenen İstanbul ekibinde taraftarlar teknik direktör ’un istifasını istedi.

Fenerbahçe’de işler karıştı

11.2.2021

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de de sıkıntılı günler yaşanı-yor. Ligde Galatasaray'a, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında da Başakşe-hir'e elenen sarı-lacivertli ekipte taraf-tarlar, teknik direktör Erol Bulut'un istifasını istedi. Taraftarlar sosyal med-yada Erol Bulut'un istifası için kampan-yalar başlattı. İstanbul ekibinin Alman teknik adam Christoph Daum'u takımın başına getirmek için çalışmalara başladığı öğrenildi.

TARAFTARLARI HEYECAN SARDI
Son olarak 2016-2017'de Romanya Milli Takı-mı'nda görev yapan, 2003-2006 ve 2009-2010 sezonlarında da Fenerbahçe'yi çalış-tıran 67 yaşındaki tecrübeli teknik adam Christoph Daum, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Sarı-lacivertli ekibin Başakşehir'e mağlup olarak kupaya veda ettiği karşılaşmanın bitiş düdü-ğünün hemen ardından Instagram'dan eşiyle Sultan Ahmet Camii önündeki bir fotoğrafını pay-laşan Daum, "Türkiye benim ikinci vatanımdır" notunu düştü.

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