Fenerbahçe gönül aldı

Süper Lig'de geçen hafta derbide Galatasaray'a yenilen Fenerbahçe, deplasmanda Karagümrük'ü yenerek kendini affettirdi: 1-2. 13. dakikada Jimmy Durmaz ile paslaşan Kemal Ademi'nin yay içinden sert şutunu kaleci Altay kornere çeldi. 19'da Mesut Özil'in kullandığı serbest vuruşta, Karagümrük savunmasında Koray'ın kafa vuruşunda Atilla Szalai'ye çarptı. Topu önünde bulan Thiam'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. 27'de sol kanattan Balkovec'in ortasına yay üzerinde kafa ile vuran Bertolacci'nin topu yandan auta çıktı.

BERTOLACCİ'NİN GOLÜ VAR'A TAKILDI

53'te Ozan'ın orta sahadan verdiği pasla buluşan Valencia ceza alanına kadar topu taşıdı, kaleciyle karşı karşıya aşırtma vuruşunda Aykut'u mağlup etti: 0-2. 57'de avunma arkasına atılan pasta ceza alanında topla buluşan Ndao karşı karşıya pozisyonda vurdu, Altay ayağıyla topu çıkararak gole izin vermedi. 67'de Karagümrük atağında sağ kanattan ceza alanına yapılan ortayı savunma uzaklaştıramadı. Ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Borini döndü vurdu ve farkı 1'e indirdi: 1-2. 75'te Sobiech'in vuruşunda Altay topu çıkardı devamında Bertolacci topu ağlara gönderdi. VAR incelemesi sonrası Halis Özkahya Sobiech'in pozisyonunun ofsayt olduğunu işaret etti. Maç 2-1 F.Bahçe üstünlüğüyle sona erdi.

BULUT'TAN REVİZYON

SÜPER Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olan Fenerbahçe, son oynadığı maçın ilk 11'ine göre 6 değişiklikle sahaya çıktı. Sarı lacivertli takımın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir ile yaptığı müsabakaya ilk 11'de başlayan Harun Tekin, Gökhan Gönül, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş ve Papiss Cisse yedeğe çekildi. Bu müsabakada kırmızı kart gören Lemos ise kadroda yer almadı. Teknik direktör Erol Bulut, bu oyuncuların yerine Altay, Nazım, Serdar, Enner Valencia, Samuel ve Mesut'a ilk 11'de şans verdi.

MESUT ÖZİL İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Mesut Özil, Fatih Karagümrük müsabakasında sarı-lacivertli formayla ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. Ara transfer döneminde İngiltere'nin Arsenal kulübünden büyük umutlarla transfer edilen 32 yaşındaki futbolcu, ligde 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta sonradan oyuna dahil olmuştu. Mesut Özil, Thiam'ın attığı golde asist yaparak skora ilk katkısını verdi.

CASTRO YERİNE BİGLİA BAŞLADI

Kırmızı-siyahlı takım, Fenerbahçe karşısında son oynadığı maça göre tek değişiklikle sahaya çıktı. Fatih Karagümrük'te sarı kart cezasını tamamlayan Arjantinli futbolcu Lucas Biglia, bir maç aradan sonra formasına kavuştu. Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir ile yapılan müsabakaya ilk 11'de başlayan Lucas Castro ise yedekler arasında yer aldı.

TİSSERAND 5 MAÇ SONRA

Fenerbahçe'nin Demokratik Kongolu futbolcusu Marcel Tisserand, 5 müsabaka sonra kadroya alındı. Süper Lig'in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapılan karşılaşmada üst adalesinden sakatlanan Tisserand, 23 gün sonra maç kadrosunda yer aldı. Marcel Tisserand, bu süreçte ligde 4, kupada ise 1 karşılaşmada forma giyemedi.