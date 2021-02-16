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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe’de operasyon

F.Bahçe’de operasyon

Yönetim, beklenen performansı gösteremeyen , ve kaleci ile yollarını ayıracak.

F.Bahçe’de operasyon

16.2.2021

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan ancak oynadığı futbolla eleştirilen Fenerbahçe'de yönetim, takıma neşter vurmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin performansını beğenmediği 3 oyuncu ile sezon sonunda yollarını ayıracağı belirtildi. İstanbul ekibinin sezon başında Sivasspor'dan aldığı ancak Mesut Özil'in gelmesiyle gözden düşen Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile oynanan maçta bekleneni veremeyen ve sözleşmesi bitecek olan kaleci Harun ve Sinan Gümüş ile vedalaşacağı öğrenildi. Yönetimin Harun'un yerine genç file bekçisi Berke Özer'i takıma monte etmeyi planladığı ifade edildi.

OZAN TUFAN DA GİDİYOR
SARI-LACİVERTLİ yönetimin ayrıca, gösterdiği performansla Avrupa takımlarının dikkatini çeken Ozan Tufan'ı da satmayı planladığı açıklandı. Bu sezon 26 maça çıkan ve 4 gol, 6 asistlik performans gösteren Ozan'ın için sarılacivertlilerin en az 10 milyon Euro bonservis bedeli istediği belirtildi.

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