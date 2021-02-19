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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe’de Samatta yolcu

’de Samatta yolcu

Fenerbahçe’de Samatta yolcu

19.2.2021

Fenerbahçe'nin sezon başında Aston Villa'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta ile ilgili yeni gelişmeler gündeme bomba gibi düştü. Sarı-lacivertli formayla 19 maça çıkan ve sadece 5 gol atabilen futbolcuya Belçika'dan talip çıktı. Aston Villa'dan 1 yıllığına kiralanan ve 6 milyon Euro satın alma opsiyonu olan futbolcunun bonservisinin alınması için kulüp yaz transfer döneminde en az 6 milyon Euro'luk satış yapmak zorunda. Bu nedenle önümüzdeki sezon Samatta ile yolları ayırmayı planlanırken Belçika basınından Voetbal24.be sitesi ise Samatta ile ilgili flaş bir iddia gündeme getirdi ve oyuncunun sezon sonunda Club Brugge'e transfer olacağını yazdı.

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