F.Bahçe sancılı

SÜPER Lig'de şampiyonluk hesapları yapan ancak son haftalarda istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe'de gözler Trabzonspor maçına çevrildi. Özellikle Beşiktaş, Galatasaray ve Göztepe yenilgilerinin ardından hedef tahtasında olan teknik direktör Erol Bulut'un Karadeniz ekibine de yenilmesi halinde yolların ayrılacağı ifade edildi. Yönetimin Erol Bulut'un yerine iki tecrübeli teknik adamı gündeme aldığı öğrenildi.

YA DAUM YA VİTOR PEREİRA

FENERBAHÇE'DE 2003-2005 yılları arasında üst üste iki Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Alman teknik adam Christoph Daum ile 2015-2016'da sarı-lacivertli ekipte görev yapan Vitor Pereira isimleri ön plana çıktı. Shanghai'den Aralık ayında ayrılan Portekizli çalıştırıcı Pereira, görev yaptığı İstanbul temsilcisinde ligi, Beşiktaş'ın ardından 2. sırada bitirmiş ve 2.07 puan ortalaması yakalamıştı.



MERT HAKAN ARANIYOR

Fenerbahçe'nin Sivasspor'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansı aratıyor. Sivasspor'da geçen sezon 37 maçta görev yapan futbolcu, bu maçlarda 10 gol atıp, 5 asist yapma başarısı gösterdi. Bu sezon Fenerbahçe'de 21 maçta görev alan Yandaş, 3 gol atabildi.