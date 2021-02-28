  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Fenerbahçe Trabzonspor - Fenerbahçe I CANLI ANLATIM

'in 27. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Liderlik yarışındaki rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın 3'er puan aldığı haftada hata yapmak istemeyen iki takım da 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Haberimizden mücadeleyi takip edebilirsiniz.

Trabzonspor - Fenerbahçe I CANLI ANLATIM

28.02.2021, 18:54 Güncelleme Tarihi: 28.02.2021, 18:56

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Liderlik yarışındaki rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın 3'er puan aldığı haftada hata yapmak istemeyen iki takım da 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak mücadele öncesinde Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu.

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Berat, Flavio, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Tisserand, Attila Szalai, Mert Hakan, Sosa, Pelkas, Osayi, Mesut Özil, Mame Thiam

TRABZONSPOR'DA 3 İSİM KART SINIRINDA

Fenerbahçe maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. İki stoper Edgar İe ve Vitor Hugo'nun haricinde önlerinde oynayan Abdulkadir Parmak da sınırda.

F.BAHÇE TRABZON'DA 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

İki takım arasında Trabzon'da oynanan son 4 müsabakada Fenerbahçe'nin galibiyeti bulunmuyor. Trabzon'da 3'ü lig ve 1'i Türkiye Kupası olmak üzere yapılan son 4 maçın 3'ünü Trabzonspor kazandı, bir mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Trabzonspor'un 7 golüne, Fenerbahçe 4 golle cevap verdi. Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında deplasmanda son galibiyetini 26 Aralık 2016'da 3-0'lık skorla elde etti

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor - Fenerbahçe I CANLI ANLATIM haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.