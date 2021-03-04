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Fenerbahçe 1 - Antalyaspor 1 MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Kanarya'nın golünü Valencia atarken, Antalya'nın golü ise Fredy'den geldi. Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın yenildiği haftayı bir puanla kapatarak zirve yolunda büyük fırsat tepti.

Fenerbahçe 1 - Antalyaspor 1 MAÇ SONUCU

04.03.2021, 19:29 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021, 21:05

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla lider Galatasaray'ın puansız kapattığı haftada büyük bir fırsattan yararlanamadı.

Akdeniz ekibi 12'de Fredy ile öne geçerken, Kanarya'nın beraberlik sayısını 83'te Valencia kaydetti.

Evindeki galibiyet hasreti 3 maça çıkan Fenerbahçe puanını 55'e yükseltirken, 12 maçtır bileği bükülmeyen Antalya ise puanını 35 yaptı.

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