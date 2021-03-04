Fenerbahçe 1 - Antalyaspor 1 MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla lider Galatasaray'ın puansız kapattığı haftada büyük bir fırsattan yararlanamadı.

Akdeniz ekibi 12'de Fredy ile öne geçerken, Kanarya'nın beraberlik sayısını 83'te Valencia kaydetti.

Evindeki galibiyet hasreti 3 maça çıkan Fenerbahçe puanını 55'e yükseltirken, 12 maçtır bileği bükülmeyen Antalya ise puanını 35 yaptı.