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Fenerbahçe ışıldıyor

’de şampiyonluk mücadelesi veren F.Bahçe, deplasmanda ’yı farklı yenerek takibini sürdürdü.

Fenerbahçe ışıldıyor

9.3.2021

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. 3. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mert Hakan şutunu çekti. Kaleci Sehic'ten dönen topu Valencia üstten dışarıya yolladı. 29'da Fenerbahçe'nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topu Mert Hakan ceza sahasına ortaladı. Gökhan'ın indirdiği topu boş durumda olan Szalai ağlara yolladı: 0-1. 32'de Pelkas'ın pasıyla ceza sahasına sokulan Osayi-Samuel kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.

ALTAY KALESİNDE DEVLEŞTİ
62'de Skubic'in pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Shengelia, sol çaprazdaki Hadziahmetovic'i gördü. Hadziahmetovic'in sert şutunda Altay gole izin vermedi. 77'de Jevtovic, uzaklardan çok sert bir vuruş yaptı. Altay, topu çeldi. 90'da Ferdi'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Sehic'in sektirdiği top Serdar'ın önünde kaldı. Serdar Aziz de maçın skorunu ilan etti: 0-3.

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