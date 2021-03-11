Fenerbahçe’ye hayat veriyor

SÜPER Lig'de zirve hesapları yapan Fenerbahçe'de defans oyuncusu Szalai, takıma hayat vermeye başladı. İstanbul temsilcisinin Rum ekibi Apollon'dan 2 milyon Euro'ya aldığı ve yarım sezon için de 500 bin Euro ödediği Szalai, defansı toparladı. Sarı-lacivertli ekipte Szalai öncesi 1.2 olan maç başı gol yeme yüzdesi, son 9 haftada 0,55'e geriledi. Savunmada kusursuz bir performans sergileyen genç stoper, attığı golle de Konyaspor kilidini açtı. Szalai maliyet açısından da sezonun en başarılı transferi oldu. Macar stoper öncesi 19 maçta 23 gol yiyen ve kalesinde maç başına 1.2 gol gören Fener, son 9 haftada ise 5 gol yedi. Szalai'nin 11'de oynadığı maçlarda gol yeme yüzdesi 0.55'e geriledi.

BİR KEZ KART GÖRDÜ

OYNADIĞI son 9 maçta sadece 1 sarı kart gören Szalai, toplam 6 faul yaparak bir stoper için inanılması güç bir istatistiğe imza attı.