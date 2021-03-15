Fener evde kayıp

Süper Lig'de sahasında istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne de yenilerek galibiyet özlemini 4 maça çıkardı: 1-2. 35'te sağ kanattan Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Filip Novak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. 39'da sol taraftan Halil İbrahim Pehlivan'ın ortasında ön direkte Serdar Aziz'in ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1. 43'te orta sahada Candeias'ın ara pasında defansın arkasına iyi sarkan Lima'nın ceza sahası içine girmeye çalışırken topu ayağından aşmasıyla meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'da kaldı.



DİREK İZİN VERMEDİ

61'de Samatta sağ kanatta çizgiden içeriye çevirdi Arda son anda ayak koyarak topu kornere gönderdi. 63'te sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Candeias'ın ceza alanına çevirdiği topa Ayite kafayı vurdu top ağlara gitti: 1-2. 80'de Pelkas'ın sağ kanattan çevirdiği topa Samatta yakın mesafeden kafayı vurdu top Nordfeldt'te kaldı. 83'te Pelkas sağ kanattaki Sosa'yı gördü onun vuruşunda keşeye giden topu Nordfeldt son anda çelmeyi başadı. 90+3'te sol kanattan Pelkas'ın ceza alanına ortası savunmadan sekip sol çaprazdaki İrfan'ın önünde kaldı, onun vuruşunda top direkten geri döndü. Maç 2-1 sona erdi.



GUSTAVO İLK 11'DE

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, yaklaşık 1,5 ay sonra ilk 11'de görev aldı. Yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalan 33 yaşındaki oyuncu, ligde 5 maçı kaçırmıştı. Sakatlığının ardından ilk olarak geçen hafta İttifak Holding Konyaspor maçının son bölümünde oynayan Luiz Gustavo, Gençlerbirliği mücadelesine ise ilk 11'de başladı. Brezilyalı futbolcu, son olarak ligde 2 Şubat'taki Atakaş Hatayspor maçında ilk 11'de görev yapmıştı.



F.BAHÇE'DEN ACI REKOR

Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen Fenerbahçe, tarihinin en kötü iç saha performansına imza attı. Bu sezon evinden çok kötü bir performans sergileyen sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği maçıyla Kadıköy'de 6. yenilgisini aldı. Fenerbahçe, bu sezon ligde sırasıyla İttifak Holding Konyaspor'a 2-0, Beşiktaş'a 4-3, Yeni Malatyaspor'a 3-0, Galatasaray ve Göztepe'ye 1-0 ve son olarak Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Tarihinde iç sahadaki en kötü lig performanslarına 1968-69, 1987-88 ve 1992-93 sezonlarında 5 yenilgiyle ulaşan Fenerbahçe, bu sezon ise şimdiden 6 müsabaka yitirdi. Fenerbahçe, ligde 5 iç saha karşılaşması daha oynayacak.



GÖKHAN ŞOKU

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe- Gençlerbirliği mücadelesinin 44. dakikasında sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül sakatlığı sebebiyle yerini Nazım Sangare'ye bıraktı. İlk yarının ortalarında kendini yere bırakan Gönül daha sonra bir süre kendisini denedi. Ayağında ağrı hisseden tecrübeli futbolcu, kenara yaptığı değişiklik işaretinden sonra müsabakanın 44. dakikasında oyundan çıkarken yerine Nazım Sangare dahil oldu.



TRİBÜNDE BİN FİDAN

Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçında tribünlerde bin adet fidan yer aldı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bu akşam, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarımıza teşekkür ve minnetlerimizi göstermek için 21-26 Mart Orman Haftası'nda dikimini gerçekleştireceğimiz binlerce fidana ev sahipliği yapıyoruz." ifadeleri kullanıldı.