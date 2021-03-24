Fener arayışta

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un koltuğu sallanırken, sarı-lacivertli takımla ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Yönetimin milli arayı fırsat bilip Bulut'un takımdaki geleceğini masaya yatırdığı öğrenilirken önümüzdeki günlerde 46 yaşındaki çalıştırıcı ile yolların ayrılması sürpriz sayılmayacak. Bir süredir Alman teknik adam Joachim Löw ile anılan Kanarya ile ilgili flaş bir iddia Arjantin'den geldi. Daha önce Barcelona'nın gündeminde olduğu ileri sürülen River Plate Teknik Direktörü Marcelo Gallardo'nun Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu öne sürüldü. TNT Sports'tan Martin Castilla, Fenerbahçe'nin 45 yaşındaki teknik adamı takımın başına getirmek istediğini belirtti.

GLASNER DE LİSTEDE

Futbolculuk döneminde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı geçen Gallardo, 2014 yılından beri River Plate'in başında. Yine Avusturyalı teknik adam Oliver Glasner'in de listede olduğu iddia edildi. Wolfsburg'u gelecek sezon Portekizli Villas Boas'ın çalıştıracağı Glasner'in de gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında olacağı konuşuluyor.



SOSYAL MEDYADA BİELSA ÖNE ÇIKTI

F.BAHÇE'DE teknik direktör Erol Bulut'un oynattığı futbol ve genel performansından memnun olmayan sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada Marcelo Bielsa için kampanya başlattı. Taraftarlar gelecek sezon Marcelo Bielsa'yı takımlarının başında görmek istediklerini belirten tweetler attı. Arjantinli teknik direktör Marcelo Bielsa'nın Leeds United ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Bielsa, kulübün kendisine olan sözleşme uzatma teklifini, 'Henüz değil. Sezon sonunu bekleyelim. Sözleşmem zaten haziranda bitiyor' diyerek kibarca reddetmişti.