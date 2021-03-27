F.Bahçe’de iki aday

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe'de yönetim, teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırıp takımı şuan için sportif direktör Emre Belözoğlu'na emanet ederken, yeni teknik adam arayışları da hız kazandı. Sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü iki teknik direktörü gündemine aldı. İstanbul ekibinin 2014'ten bu yana River Plate'i çalıştıran Arjantinli Marcelo Gallardo'nun yanı sıra şu an Alman Milli Takımı'nda görev yapan Joachim Löw ile görüşeceği açıklandı. Arjantinli Marcelo Gallardo, ikisi Güney Amerika'nın Şampiyonlar Ligi sayılan Libertadores olmak üzere 12 kupa kazanmayı başardı. Joachim Löw ise 9 Mart'ta yaptığı açıklamada Avrupa Futbol Şampiyonası sonrası milli takımdaki görevini bırakacağını açıklamıştı.

LÖW DAHA ÖNCE ÇALIŞTI

Dünyaca ünlü Alman gazetesi BILD, Fenerbahçe'nin Joachim Löw ile anlaşma sağlayacağını yazdı. BILD, "F.Bahçe'nin aklında Joachim Löw var. Ancak deneyimli hoca, bu yaz oynanacak Avrupa Şampiyonası'nın ardından milli takımdaki görevinden ayrılacak" ifadelerini kullandı. Löw, 1998-1999 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmış ve sezonu 3. sırada tamamlamıştı.



MESUT ÖZİL SEVİNCİ YAŞANIYOR

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ancak Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil'in durumunun iyi olduğu belirtildi. Antrenmanlara başlayacak olan yıldız futbolcunun Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatya maçlarında oynamayacağı ancak 12 Nisan'daki Gaziantep FK mücadelesinde sahadaki yerini alacağı açıklandı. Tecrübeli oyuncunun tedavisine de devam edildiği ifade edildi.