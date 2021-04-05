Fenerbahçe - Denizlispor | CANLI ANLATIM

Spor Toto Süper Lig'de 32. haftada heyecan sona eriyor. Haftanın son maçında Fenerbahçe sahasında Denizlispor'u konuk ediyor.
Sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolundaki rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın kaybettiği haftada kazanarak büyük bir avantaj yakalamak istiyor. Ligde kalma hesapları yapan konuk ekipte ise tek hedef 3 puan...
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Pelkas, Sinan Gümüş, Valencia, Samatta.
Denizlispor: Cenk, Sakıb, Mustafa, Oğuz, Leismann, Murawski, Bakalorz, Diskerud, Sagal, Sacko, Rodallega.
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