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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Denizlispor | CANLI ANLATIM

Fenerbahçe - Denizlispor | CANLI ANLATIM

'de 32. haftada heyecan sona eriyor. Haftanın son maçında Fenerbahçe sahasında Denizlispor'u konuk ediyor. Sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolundaki rakipleri ve Galatasaray'ın kaybettiği haftada kazanarak büyük bir avantaj yakalamak istiyor. Ligde kalma hesapları yapan konuk ekipte ise tek hedef 3 puan...

Fenerbahçe - Denizlispor | CANLI ANLATIM

05.04.2021, 19:02

Spor Toto Süper Lig'de 32. haftada heyecan sona eriyor. Haftanın son maçında Fenerbahçe sahasında Denizlispor'u konuk ediyor.

Sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolundaki rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın kaybettiği haftada kazanarak büyük bir avantaj yakalamak istiyor. Ligde kalma hesapları yapan konuk ekipte ise tek hedef 3 puan...

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Pelkas, Sinan Gümüş, Valencia, Samatta.

Denizlispor: Cenk, Sakıb, Mustafa, Oğuz, Leismann, Murawski, Bakalorz, Diskerud, Sagal, Sacko, Rodallega.

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