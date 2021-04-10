F.Bahçe’nin tadı yok

Galatasaray'ın (Bay) geçtiği haftada Malatyaspor'a takılan F.Bahçe'nin canı sıkıldı. Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, Malatyaspor maçının ardından oyuncularını hem uyarıp hem de sahip çıktı. Belözoğlu'nun, "Şunu bilin kapasite olarak sizden çok daha aşağıda bir takıma puan verdiniz. Ancak biz F.Bahçe forması giyen herkesin arkasında duracağız. Bundan sonra kayba tahammülümüz" kalmadı dediği öne sürüldü.

GOL SORUNU SÜRÜYOR

Belözoğlu takımdaki gol sorununu çözemezken iki haftada 1'er gol atan sarılacivertlilerde değişim yaşanması bekleniyor. Bu arada Belözoğlu'nun geniş kadroya rağmen rotasyona gitmemesi dikkat çekti. Korona virüs salgını sebebiyle sıkışık takvimde oynanan ligde elindeki oyuncu zenginliğine rağmen 3 gün önceki maçta süre alan oyuncular ile Malatyaspor maçına başlayan Emre Belözoğlu'nun G.Antep FK maçında nasıl bir 11 sahaya süreceği merakla bekleniyor



FENER FAZIL SAY'I ÇILDIRTTI

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ın, Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından gösterdiği sert tepki dün sosyal medyada en çok konuşulan paylaşımlardan biri oldu. Sarı-lacivertli ekibin puan kayıplarında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tepkisini dile getiren dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, önceki akşamki karşılaşmadan sonra da isyan etti. Fenerbahçe'nin inançsız ve yeteneksiz olduğunu ifade eden Fazıl Say, "Kaç milyon Fenerbahçeliyiz dostlar? 30? 35 milyon? Kaç yıllık çile bu siz söyleyin? Bu durum; ruhsuzluk, vizyonsuzluk, inançsızlık ve hatta yeteneksizlik! Ne bu? Ve bu 'çile' niye seyredilsin ki? Sen söyle arkadaş" ifadelerini kullandı.