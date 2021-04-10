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Haberler Fenerbahçe Mesut sevinci

Mesut sevinci

F.Bahçe’nin yıldız ismi dün idmanlara başladı

Mesut sevinci

10.4.2021

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 34. haftasında 12 Nisan Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlarken sarı-lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan Mesut Özil, dün idmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Yıldız futbolcu, ikinci bölümde ise özel program dahilinde hazırlıklarını sürdürürken Mesut'un sahalara dönmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü. Bilindiği üzere tecrübeli oyuncu Antalyaspor maçında sakatlık yaşamış ve sedye ile sahayı terk etmişti. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusuKanarya'da Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti'nin tedavisine ise devam edildi. Nazım Sangare, kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Fenerbahçe, hazırlıklarını 10 Nisan bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.

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