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Fenerbahçe’de Welbeck iddiası

Gelecek sezon hücum hattında değişime gitmeyi hedefleyen sarı-lacivertlilerin Brighton’ın 30 yaşındaki yıldız oyuncusunu yakın takibe aldığı öne sürüldü.

Fenerbahçe’de Welbeck iddiası

17.4.2021

F.Bahçe'nin gelecek sezon hücum hattına takviye yapması beklenirken sözleşmesi sona eren yıldızların yakın takibe alındığı öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin Ekim ayında nabız yokladığı ileri sürülen Brighton'ın yıldız golcüsü Danny Welbeck için yeniden harekete geçmeye hazırlandığı gelen haberler arasında. Kariyerinde M.United ve Arsenal gibi takımların formasını uzun süre terleten 30 yaşındaki oyuncunun mukavelesinin Haziran ayında sona erecek olması bu transferin gerçekleşme ihtimalini kuvvetlendiriyor. İngiltere Milli Takımı'nda da 40 kez görev alan tecrübeli futbolcu ülkesi adına 16 gol kaydederken bu sezon Premier Lig'de de 18 maçta 4 gol attı. B18 karşılaşmanın 11'inde ilk 11'de sahaya çıkan oyuncu toplam 1091 dakika sahada kaldı.

GİROUD DA LİSTEDE
Kariyerinde sadece İngiliz takımlarında görev yapan Welbeck toplamda 330 mücadelede 76 kez gol sevinci yaşadı. F.Bahçe'nin Welbeck dışında Chelsea ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Olivier Giroud ile de ilgilendiği kaydedilmişti.

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