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Haberler Fenerbahçe Fener’de hedefCaiced

Fener’de hedefCaiced

Sarı-lacivertlilerin ’nun Ekvadorlu yıldız golcüsü için harekete geçmesi bekleniyor.

Fener’de hedefCaiced

23.4.2021

Gelecek sezon hücum hattına takviye yapmayı planlayan F.Bahçe ile ilgili bir iddia daha ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin Lazio'nun Ekvadorlu yıldızı Felipe Caicedo için nabız yoklamayı planladığı öne sürülürken kulübü ile 2022 Haziran sonuna kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli yıldızın kiralık olarak düşünülebileceği iddia edilirken Mayıs ayından itibaren bu konuda yoğun trafik yaşanması bekleniyor.

28 KARŞILAŞMADA 9 GOL
Bu sezon takımı ile 23 lig, 5 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çıkan Caicedo toplam 28 karşılaşmada 9 kez rakip fileleri sarsarken 38 kez de Ekvador Milli Takımı'nın formasını giydi. Ekvador ile 14 kez gol sevinci yaşayan 32 yaşındaki futbolcunun kariyerinde toplam 104 golü bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin sezon sonunda hücum hattındaki oyuncularının durumunu masaya yatırması beklenirken, bu bölgeye bir takviye daha yapılması sürpriz sayılmayacak.

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