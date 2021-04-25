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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Kasımpaşa CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında zirveyi ve düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesi sarı lacivertlilerin ilk 11'i belli oldu. Peki, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Kasımpaşa CANLI İZLE

25.04.2021, 19:43

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında Fenerbahç ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 25 Nisan Pazar günü saat 20:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ

FENERBAHÇE: Harun, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, İrfan, Mert Hakan, Pelkas, Valencia.

KASIMPAŞA: RAMAZAN, HADERGJONAJ, LUCKASSEN, BRECKA, HADDADI, SADIKU, TARKAN, BISTROVIC, HAJRADİNOVIC, VARGA, THELIN. (Muhtemel)

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