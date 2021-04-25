Fenerbahçe - Kasımpaşa CANLI İZLE

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında Fenerbahç ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 25 Nisan Pazar günü saat 20:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ

FENERBAHÇE: Harun, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, İrfan, Mert Hakan, Pelkas, Valencia.

KASIMPAŞA: RAMAZAN, HADERGJONAJ, LUCKASSEN, BRECKA, HADDADI, SADIKU, TARKAN, BISTROVIC, HAJRADİNOVIC, VARGA, THELIN. (Muhtemel)