Japon golcü Yuma Suzuki’ye teklif

Fenerbahçe, Belçika'da St Truiden takımında forma giyen golcü futbolcu Yuma Suzuki için teklifte bulundu. Belçika basınından Walfoot'un haberine göre, Belçika kulübünün Suzuki için 6 milyon Euro bonservis bedeli belirlediğini yazdı. 25 yaşındaki Yuma Suzuki, Japonya'da Kashima altyapısında oynadıktan sonra 2015'te A takıma yükseldi. 4 yıl Japonya'da oynadıktan sonra Belçika'da St Truiden takımına transfer olan Yuma Suzuki bu sezon ligde oynadığı 34 maçta 17 gol attı, 4 asist yaptı. Yönetimin önümüzdeki hafta içinde Yuma Suzuki ile de bir görüşme yapacağı öğrenildi.