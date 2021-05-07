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Haberler Fenerbahçe Japon golcü Yuma Suzuki’ye teklif

Japon golcü ’ye teklif

Japon golcü Yuma Suzuki’ye teklif

7.5.2021

Fenerbahçe, Belçika'da St Truiden takımında forma giyen golcü futbolcu Yuma Suzuki için teklifte bulundu. Belçika basınından Walfoot'un haberine göre, Belçika kulübünün Suzuki için 6 milyon Euro bonservis bedeli belirlediğini yazdı. 25 yaşındaki Yuma Suzuki, Japonya'da Kashima altyapısında oynadıktan sonra 2015'te A takıma yükseldi. 4 yıl Japonya'da oynadıktan sonra Belçika'da St Truiden takımına transfer olan Yuma Suzuki bu sezon ligde oynadığı 34 maçta 17 gol attı, 4 asist yaptı. Yönetimin önümüzdeki hafta içinde Yuma Suzuki ile de bir görüşme yapacağı öğrenildi.

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