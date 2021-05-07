SON DAKİKA: Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı iddiasıyla karşılaşmanın tekrarına yönelik başvurusunu reddetti.
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SON DAKİKA: Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı iddiasıyla karşılaşmanın tekrarına yönelik başvurusunu reddetti.
SON DAKİKA: Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı iddiasıyla karşılaşmanın tekrarına yönelik başvurusunu reddetti.
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TFF'den Fenerbahçe'nin maç tekrarı başvurusuna ret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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