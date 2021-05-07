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Haberler Fenerbahçe TFF'den Fenerbahçe'nin maç tekrarı başvurusuna ret

TFF'den 'nin maç tekrarı başvurusuna ret

SON DAKİKA: , 'nin maçında kural hatası yapıldığı iddiasıyla karşılaşmanın tekrarına yönelik başvurusunu reddetti.

TFF'den Fenerbahçe'nin maç tekrarı başvurusuna ret

07.05.2021, 11:58

SON DAKİKA: Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı iddiasıyla karşılaşmanın tekrarına yönelik başvurusunu reddetti.

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