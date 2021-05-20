Fenerbahçe’de hedef Ekambi

Süper Lig'de sezonu 3. sırada bitiren Fenerbahçe gelecek sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isterken hücum hattı için takviye çalışmalarına hız verdi. Bu sezon renklerine bağladığı hücum oyuncularından umduğu performansı alamayan ve UEFA Avrupa Ligi'ne Play-off Turu'ndan katılacak sarı lacivertliler, Olimpik Lyon takımında oynayan forvet Karl Toko Ekambi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Ligue 1 takımıyla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ekambi, bu sezon Lyon formasıyla 38 maçta, 12 gol, 7 asist kaydetti. Kanarya'nın Kamerunlu yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmayı hedeflediği öğrenilirken yıldız oyuncu ülkesinin milli takımında şu ana dek 23 kez forma şansı buldu ve üç kez rakip fileleri sarstı. F.Bahçe yönetiminin Ekambi dışında hücum hattına bir takviye daha yapması sürpriz sayılmayacak.