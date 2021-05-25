F.Bahçe’de Braithwaite gündemde

Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlamalarına şimdiden başlandı. 2020-2021 sezonunu teknik sorumlu olarak tamamlayan Emre Belözoğlu'nun raporuna göre harekete geçen yönetim özellikle en büyük sorun olarak ön plana çıkan forvet konusundaki girişimlerini hızlandırdı. Aston Villa'dan kadroya katılan ve zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Samatta ve Papiss Cisse'nin gösterdiği performanstan memnun kalmayan İstanbul ekibinin kurmayları, Valencia'nın partnerini İspanya'da buldu.



SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

İspanyol devi Barcelona'da forma giyen Danimarkalı forvet oyuncusu Martin Braithwaite, Kanarya'nın gündemine geldi. Sarılacivertlilerde, Belözoğlu'nun yıldız futbolcu için harekete geçtiği iddia edildi. 29 yaşındaki forvet aynı zamanda hücumda her iki kanatta da görev alabiliyor. 2024 yılında sözleşmesi bitecek olan Braithwaite için İspanyol kulübü gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Bu karar üzerine yönetim bu transferi bitirmek için hamle yapacak.