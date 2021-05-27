Fener’in gözü Mustafi’de

Yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, aradığı stoperi buldu. Sarı-lacivertliler, son olarak Alman temsilcisi Schalke 04'te kiralık olarak forma giyen kulübü Arsenal ile de sözleşmesi sona eren Shkodran Mustafi ile görüşmelere başladı. Hamburger Morgenpost'un haberine göre, Arnavut futbolcunun transfere sıcak baktığı belirtildi. İstanbul ekibinin 4 milyon Euro güncel piyasa değeri olan Shkodran Mustafi'yi İstanbul'a davet ettiği öğrenildi.

BÜNYAMİN İLE BURAK GÜNDEMDE

Bu arada tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül ile devam etmeyecek olan Fenerbahçe, sağ bek transferine de odaklandı. İstanbul ekibi, yeni sezonda teknik kadroda yer alacağını belirttiği Gökhan'ın yerine listesine Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı ve Bursaspor'dan Burak Kapacak'ı aldı. Bünyamin Balcı geride bırakılan sezonda 35 maçta forma giyerken 2 gol 3 asistlik performans sergiledi. 20 yaşındaki genç oyuncunun Antalyaspor ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Yönetimin önümüzdeki hafta içinde iki futbolcuyla görüşme yapacağı ve anlaşma sağlayacağı belirtildi.