Fenerbahçe’den çifte bomba

Fenerbahçe'de yönetim, defansa ve forvet hattına takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertliler, ilk olarak Çin kulübü Shanghai Port formasını giyen golcü Marko Arnautovic'i gündemine aldı. Avusturyalı forvetin menajerliğini yapan abisinin Fenerbahçe ile temasa geçtiği öğrenildi. Daniel Arnautovic'in kısa süre önce teknik direktör Emre Belözoğlu ile görüşme yaptığı ve Arnautovic'in Shanghai Port kulübü ile sözleşmesini fesh etmeyi düşündüğünü ilettiği öğrenildi. Arnautovic, 2019'da West Ham'dan 25 milyon Euro'ya alınmıştı.

MAKSİMOVİC'E 2.5 MİLYON EURO

Sarı lacivertli İstanbul ekibi, Napoli ile olan sözleşmesi sona eren kulübü tarafından yapılan yeni sözleşme teklifini geri çeviren Nikola Maksimovic'e de teklifte bulundu. Sırp oyuncunun yıllık 2.5 milyon Euro civarındaki teklif için önünüzdeki hafta başında kararını açıklayacağı bildirildi. Maksimovic, Kızılyıldız, Torino ve Spartak Moskova gibi takımlarda forma giydi. Maksimovic, bu sezon toplamda 27 müsabakada rol aldı ve toplam 2060 dakika sahada kaldı.

LİSTEDE DİAKHABY DE VAR

DEFANSA takviye yapacak olan Fenerbahçe'nin listesinde bir çok isim daha bulunuyor. Tisserand, Lemos, Serdar Aziz, Sadık'tan istediği verimi alamayan sarılacivertliler gündemine Valencia'nın 24 yaşındaki savunmacısı Mouctar Diakhaby'i de aldı. 1.92 boyundaki savunmacı, bu sezon İspanyol ekibiyle 27 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. 2018 yılında Olimpik Lyon'dan 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Valencia'ya transfer olan Diakhaby, geleceğin en iyi stoperleri arasında gösteriliyordu.