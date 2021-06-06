Fenerbahçe saldırıyor

Fenerbahçe'de golcü oyuncu arayışı sürüyor. Hataysporlu Boupendza, Barcelona'dan Braithwaite ile ilgilenen sarılacivertliler gündemine bir oyuncu daha dahil etti. İstanbul ekibi, Ligue 1 ekibi Monaco'da forma giyen Stevan Jovetic ile ilgilenmeye başladı. Yönetimin, bu ayın sonunda kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan Sırp futbolcuyu bedelsiz olarak kadroya katmayı planladığı öğrenildi. Jovetic, Partizan'dan 2008 yılında 8 milyon Euro karşılığında Fiorentina'ya transfer oldu. Karadağlı golcü, 2013 yılında 26 milyon Euro karşılığında İngiliz devi M.City'nin yolunu tuttu. Inter ve Sevilla'da da oynayan forvet, 2017 yılında 10.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Monaco'ya gitti.

FENER'DE BENİTEZ YOLDA

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları arasında gösterilen Portekizli teknik adam Sergio Conceiçao, Porto ile 2024 yılına kadar sözleşme uzattı. Bu gelişme üzerine yönetim, dünyaca ünlü İspanyol teknik adam Rafael Benitez ile temasa geçti. Sarı-lacivertliler, kariyerinde birçok şampiyonluk yaşayan 61 yaşındaki teknik adamla her konuda anlaşma sağladı.