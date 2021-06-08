F.Bahçe’den golcü harekatı

Fenerbahçe'de golcü oyuncu arayışları hız kazandı. Samatta ve Cisse ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, Sporting Lizbon'un kadroda düşünmediği Andraz Sporar için devreye girdi. Portekiz'in Record Gazetesi'ne göre, geçen sezonun ikinci yarısını Braga'da kiralık geçiren Sloven forvet için İstanbul ekibinin kapıyı çaldığı belirtildi.

Andraz Sporar, 2019- 2020 sezonunun devre arasında 6 milyon Euro'ya Sporting'e transfer olmuştu. 27 yaşındaki Sporar, Sporting kariyerinde 38 maçta 11 gol kaydetti, 6 asiste imza attı.

ÖMER İMZAYI ATTI

Fenerbahçe ile sözleşme uzatmayan ve Almanya Bundesliga takımlarından Stuttgart ile anlaşan Ömer Faruk Beyaz, resmen imzayı attı. VfB Stuttgart, Ömer Faruk ile 30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.

17 yaşındaki oyuncu, "Çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. VfB harika bir geçmişe sahip bir takım. Ben de bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum" dedi. Genç oyuncu, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe ile 2020-21 sezonunda 3 maça çıkmış ve 82 dakika sahada kalmıştı.