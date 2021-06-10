Fenerbahçe iki koldan

Yeni sezonunda şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, transferde hızlı hareket ediyor. Sarı-lacivertliler gündemine iki oyuncu daha aldı. İstanbul temsilcisi Hollanda ekibi Vitesse'de forma giyen Oussama Tannane'yi İstanbul'a getirerek görüşmelere başladı. F.Bahçe 27 yaşındaki orta saha oyuncusu ile geçen hafta Amsterdam'da bir görüşme gerçekleştirmiş ve prensipte anlaşma sağlamıştı. Oussama Tannane, geçen sezon Hollanda ekibi Vitesse formasıyla 7 gol atıp 9 asist yaptı.

LUİZ'E 2 YILLIK 5 MİLYON EURO VERİLDİ

F.Bahçe kadrosuna bir isim daha katacak. Tisserand ile yolların ayrılacağı İstanbul ekibinde gündeme Arsenal ile yolları ayıran David Luiz de geldi. Yönetimin bonservisi elinde olan 34 yaşındaki yıldız futbolcuyla anlaşmaya çalıştığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin David Luiz'e 2 yıllık sözleşme ve toplam 5 milyon Euro maaş teklif ettiği ifade edildi.



İLK HAFTA MAÇLARA ÇIKMAYALIM

FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, ekonomi muhabirleriyle yaptığı toplantıda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. TFF'nin yönetim tarzını eleştiren Ali Koç, "Belki de bundan sonra yapmamız gereken, ilk haftanın maçlarını kulüpler olarak oynamamak. TFF, bizim patronumuz olmadığını ve kime hizmet etmek için orada olduğunu anlamalı. Bizim çıkarlarımız için bu markayı yönettiklerine er ya da geç vakıf olacaklar." dedi.