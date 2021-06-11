Fenerbahçe’den Ayew atağı

FENERBAHÇE, transfer çalışmalarına hız verdi. Kadrosuna forvet ve kanat takviyesi yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerin, Swansea City ile sözleşmesi sona eren eski golcüsü Andre Ayew'i gündemine aldığı öğrenildi. 31 yaşındaki Ayew, Championship'te sezonu 16 gol ve 4 asistlik bir peformansla kapattı. 2018- 2019 sezonunda Fenerbahçe'de görev yapan Ayew, 38 resmi maçta 5 gol atıp, 2 de asist yapmıştı. Bu arada iskelet kadrosunu korumaya çalışan sarı-lacivertiler, takımda tutmak istediği 5 ismi belirledi. Sarı lacivertli İstanbul ekibi, Ozan Tufan, Szalai, Pelkas, Altay Bayındır ve Berke Özer'i büyük teklifler gelmedikçe elden çıkarmak istemiyor.