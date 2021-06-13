Kanarya’nın B planı Muriqi

YENİ sezona şampiyonluk parolasıyla çıkacak Fenerbahçe, golcü transferini bir an önce sonlandırmak istiyor. Gündemine Fulham'ın forveti Mitrovic'i alan sarı-lacivertliler, Sırp oyuncunun transferini bitiremezse Vedat Muriqi'ye yönelecek. Forvet listesindeki en net adaylardan biri olan Muriqi için kulübü Lazio ile temasa geçen İstanbul ekibi, eski golcüsünü kiralık olarak kadroya katmak istiyor.

İSTANBUL'A ÇOK DAHA YAKIN

Geçen sezon İtalyan ekibinde bekleneni veremeyen Kosovalı yıldızın da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ve düzenli forma giyebileceği Fenerbahçe'ye dönmek istediği belirtildi. İki transfer için de şartları zorlayan Fenerbahçe, Mitrovic-Muriqi ikilisinden en az birini kadrosuna katmaya çalışacak. Muriqi, sarı-lacivertlilerde 36 maçta 17 gol atıp, 7 asistlik performans sergilemişti.

SAVUNMAYA YENİ İSİM

STOPER bölgesinde hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, kariyeriyle ve tecrübeleriyle ön plana çıkan yıldız bir futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Yönetim, İtalya ekibi Inter ile sözleşmesi sona eren Andrea Ranocchia'yi gündemine aldı. Bonservis sorunu bulunmayan 33 yaşındaki başarılı stoper ile görüşmeler yapıldığı ve resmi imzaların atılmasının an meselesi olduğu öğrenildi.